Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

"Хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России добавили, что в 12:48 (11:48 по московскому времени) произошел пожар в четырех квартирах на улице Адмирала Нахимова в доме 38. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

"Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", – уточнили в МЧС.

Там же добавили, что инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме. На месте работают семь единиц техники и 19 человек личного состава МЧС, а также одна единица техники и четыре человека ГКУ "Волгоспас".

Ранее в МЧС России сообщили, что площадь пожара на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области выросла до 5,8 тысячи квадратных метров. К тушению огня были привлечены 30 человек и шесть единиц техники.

Немногим позже сообщили, что пожар на предприятии во Владимирской области локализовали на площади 4,1 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что около 200 человек были эвакуированы. Информации о пострадавших не поступало.

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