Пожар на предприятии во Владимирской области локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на предприятии по производству акриловых ванн в поселке Гигант Ковровского района Владимирской области локализовали на площади 4,1 тысячи квадратных метров в 13:06 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что около 200 человек были эвакуированы. Информации о пострадавших не поступало.

В ведомстве уточнили, что горят производственное, складское здания, продукция на открытой площадке. К тушению привлечены 79 человек и 30 единиц техники, оно осложняется ветреной погодой и высокой горючей загрузкой зданий.

На место инцидента выехали три бригады скорой помощи, отметили в департаменте здравоохранения региона. Там также подтвердили, что по состоянию на 12:40 по московскому времени пострадавших и госпитализированных нет.

Об инциденте стало известно ранее 8 августа. Тогда сообщалось, что площадь возгорания – 5,8 тысячи "квадратов".

Ранее на площади в 1,2 тысячи квадратных метров было локализовано возгорание на фабрике спортивных изделий "Леко" в Дмитрове Московской области. Уточнялось, что рядом с местом, где произошел пожар, находится фабрика по производству спортивных товаров.

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