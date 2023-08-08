11:59Происшествия
Площадь пожара на производстве во Владимирской области выросла до 5,8 тыс "квадратов"
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области
Площадь пожара на производственном предприятии во Владимирской области выросла до 5,8 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"В поселке Гигант горит здание по производству акриловых ванн", – отметили в сообщении.
По данным МЧС, пожарные препятствуют распространению огня на строения, расположенные рядом. К тушению пожара привлечены 30 человек и шесть единиц техники.
Изначально ведомство информировало о возгорании на площади 1 тысяча квадратных метров.
Накануне сообщалось, что торговые ряды в ТЦ "Юг Восток" загорелись в подмосковном Раменском.
В пресс-службе областного главка МЧС РФ сообщили, что пожар был локализован в 11:59 по московскому времени на площади 200 квадратных метров. В тушении огня принимает участие 81 человек личного состава, используется 29 единиц техники.
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