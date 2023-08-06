Открытое горение на фабрике спортивных товаров в Дмитрове было ликвидировано

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на фабрике спортивных изделий "Леко" в Дмитрове Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Подмосковью.

Отмечается, что открытое горение было ликвидировано в 18:23, сам пожар начался в 13:00.

Днем 6 августа стало известно о возгорании, произошедшем в магазине спортивного инвентаря. Отмечалось, что пожар начался в доме №43 поселке Синьково.

Рядом с магазином находилась фабрика, производящая спорттовары, сотрудники прокуратуры Московской области предупреждали об угрозе распространения огня на здание завода.

Позже пожарные локализовали возгорание на площади в 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении участвовали 68 человек и 14 единиц техники.

Роспотребнадзор отмечал, что уровень загрязняющих веществ в воздухе на месте пожара находится в норме.



Площадь пожара в Синькове увеличилась до 1,2 тыс "квадратов"