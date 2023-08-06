Спортмагазин загорелся в подмосковном Дмитрове

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Магазин спортивного инвентаря загорелся в подмосковном Дмитрове. О происшествии рассказали в ГУ МЧС по Московской области.

"В 13:00 поступило сообщение о возгорании по адресу: городской округ Дмитров, поселок Синьково, дом 43. Площадь горения 500 квадратных метров", – передает РИА Новости сообщение спасателей.

Рядом с местом, где произошел пожар, находится фабрика по производству спортивных товаров. Как уточняет прокуратура Московской области в своем официальном телеграм-канале, есть угроза распространения огня на здание фабрики.

Надзорное ведомство намерено проконтролировать установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в здании завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице в Москве. Его ликвидировали на площади 30 "квадратов".

До этого три ангара предприятия по производству шин загорелись в подмосковных Люберцах. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.



"Московский патруль": полицейские начали расследование пожара на складе в Подмосковье