Пожар в крупном гараже сочинского курорта "Красная Поляна" ликвидировали

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Пожар произошел в ангаре на территории сочинского курорта "Красная Поляна". Пожар удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, пожар случился в селе Эсто-Садок, на улице Эстонская.

"В 11:08 по прибытию подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, установлено, что произошло возгорание в ангаре. В 11:25 – локализация пожара на площади 20 "квадратов". В 11:40 ликвидация открытого горения. В 11:50 полная ликвидация пожара", – отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что пострадавших нет.

По данным РИА Новости, причиной инцидента стало возгорание электрокара.

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в здании завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице в Москве. Его ликвидировали на площади 30 "квадратов".

До этого три ангара предприятия по производству шин загорелись в подмосковных Люберцах. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар на строительной базе в Люберцах удалось локализовать