13:17Происшествия
Пожар в крупном гараже сочинского курорта "Красная Поляна" ликвидировали
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в ангаре на территории сочинского курорта "Красная Поляна". Пожар удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, пожар случился в селе Эсто-Садок, на улице Эстонская.
"В 11:08 по прибытию подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, установлено, что произошло возгорание в ангаре. В 11:25 – локализация пожара на площади 20 "квадратов". В 11:40 ликвидация открытого горения. В 11:50 полная ликвидация пожара", – отмечается в сообщении.
Ведомство уточнило, что пострадавших нет.
По данным РИА Новости, причиной инцидента стало возгорание электрокара.
Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в здании завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице в Москве. Его ликвидировали на площади 30 "квадратов".
До этого три ангара предприятия по производству шин загорелись в подмосковных Люберцах. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.
Пожар на строительной базе в Люберцах удалось локализовать
Читайте также