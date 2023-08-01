Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Нижней Красносельской улице

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Пожар в здании завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице в центре Москвы был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

"Пожар полностью ликвидирован в 22:58 на площади 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – заявили в МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании на Нижней Красносельской улице в центре Москвы. Пожар произошел в здании завода счетно-аналитических машин, 40 человек были эвакуированы.

По данным источников, возгорание произошло на шестом этаже здания. На месте работали пожарные расчеты.

Здание загорелось на Нижней Красносельской улице Москвы