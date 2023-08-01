01 августа, 22:22Происшествия
Пожар произошел в здании на Нижней Красносельской улице в центре Москвы
Фото: телеграм-канал Readovka
Пожар произошел в здании завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"На заводе счетно-аналитических машин в Москве на Нижней Красносельской улице произошел пожар, эвакуировано 40 человек", – завили в оперативных службах.
По данным источников, возгорание произошло на шестом этаже здания. На месте уже работают пожарные расчеты.
Ранее сообщалось о пожаре на предприятии по производству шин в Котельническом проезде в Люберцах. Изначально к его тушению привлекли 39 спасателей и 10 единиц техники. Позже в ликвидации возгорания задействовали 70 человек и 21 единица техники.
Позже возгорание локализовали на площади 1 300 квадратных метров. К вечеру пожар ликвидировали. Причиной инцидента назвали сварочные работы.
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