Пожар произошел в здании на Нижней Красносельской улице в центре Москвы

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Пожар произошел в здании завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На заводе счетно-аналитических машин в Москве на Нижней Красносельской улице произошел пожар, эвакуировано 40 человек", – завили в оперативных службах.

По данным источников, возгорание произошло на шестом этаже здания. На месте уже работают пожарные расчеты.

Ранее сообщалось о пожаре на предприятии по производству шин в Котельническом проезде в Люберцах. Изначально к его тушению привлекли 39 спасателей и 10 единиц техники. Позже в ликвидации возгорания задействовали 70 человек и 21 единица техники.

Позже возгорание локализовали на площади 1 300 квадратных метров. К вечеру пожар ликвидировали. Причиной инцидента назвали сварочные работы.

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