Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные локализовали возгорание в здании бывшей мебельной фабрики в Химках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

О пожаре на улице Некрасова, дом 2, в микрорайоне Сходня стало известно вечером 3 июля. В здании бывшей мебельной фабрики загорелись лакокрасочные материалы.

Прокуратура Московской области контролирует установление всех причин и обстоятельств пожара, а также оценит исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Площадь пожара в Химках увеличилась до 1000 квадратных метров