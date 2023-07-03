Фото: Москва 24

Лакокрасочные материалы горят в здании бывшей мебельной фабрики в Химках, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Фабрика расположена на улице Некрасова, дом 2, в микрорайоне Сходня. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Огонь вспыхнул в 21:24.

Информацию о пожаре подтвердили в прокуратуре Московской области. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Данные о пострадавших уточняются. На месте происшествия работают спасатели. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, есть угроза распространения огня на все здание бывшей фабрики – до 1,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае погибла семья из трех человек во время просушки погреба. Согласно предварительным сведениям, мужчина, желая просушить погреб, находящийся в доме, спустился в него с горящим углем, где потерял сознание. На помощь ему пришла его супруга, которая, спустившись в погреб, также потеряла сознание.

Крупный пожар произошел в подмосковных Химках