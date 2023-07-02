В Красноярском крае погибла семья из трех человек во время просушки погреба

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Семья из трех человек насмерть отравилась угарным газом в ходе просушки погреба в частном доме Минусинска на юге Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК региона.

По информации ведомства, сообщение об обнаруженных телах в погребе с признаками отравления угарным газом поступило утром 2 июля.

"Согласно предварительным сведениям, мужчина, желая просушить погреб, находящийся в доме, спустился в него с горящим углем, где потерял сознание. На помощь ему пришла его супруга, которая, спустившись в погреб, также потеряла сознание. Из-за долгого отсутствия родителей к ним в погреб спустился их сын, который также получил смертельное отравление угарным газом. Погибших нашел внук", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург – Тюмень произошло ДТП, в результате которого пострадали девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Отмечалось, что авария произошла в 17:00 на 65-м километре трассы.

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