Два человека погибли в результате пожара в жилом квартале Рима

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Два человека погибли и 15 пострадали в результате крупного пожара, который произошел в жилом квартале на северо-востоке Рима. Огнем охвачено семь этажей здания. Об этом сообщает il Messaggero.

Отмечается, что в доме проходила реконструкция по экологической программе. Огонь распространился по меньшей мере на семь этажей здания и дошел до солнечных панелей на его фасаде. Дым от пожара был виден за несколько километров от ЧП, добавили в издании.

Пострадавшие получили ожоги разной степени, некоторые отравились газом. Согласно другим источникам, в пожаре пострадали 12 человек.

Возгорание пытаются потушить несколько пожарных расчетов, заявили сотрудники пожарной службы.

Предварительной версией возникновения пожара стало возгорание автомобиля, который был припаркован рядом со зданием. Пламя привело к взрыву баллонов с газом на стройке, которая располагалась рядом с домом и машиной.

Ранее сообщалось, что около 240 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за лесных пожаров, начавшихся в восточной канадской провинции Квебек.

В местной противопожарной службе отметили, что в провинции в данный момент бушуют 13 лесных пожаров, которые начались в прошедшие выходные.



На востоке Канады из-за лесных пожаров без света остались 240 тысяч потребителей