17:42Происшествия
Два человека погибли в результате пожара в жилом квартале Рима
Фото: ТАСС/ZUMA/Matteo Nardone
Два человека погибли и 15 пострадали в результате крупного пожара, который произошел в жилом квартале на северо-востоке Рима. Огнем охвачено семь этажей здания. Об этом сообщает il Messaggero.
Отмечается, что в доме проходила реконструкция по экологической программе. Огонь распространился по меньшей мере на семь этажей здания и дошел до солнечных панелей на его фасаде. Дым от пожара был виден за несколько километров от ЧП, добавили в издании.
Пострадавшие получили ожоги разной степени, некоторые отравились газом. Согласно другим источникам, в пожаре пострадали 12 человек.
Возгорание пытаются потушить несколько пожарных расчетов, заявили сотрудники пожарной службы.
Предварительной версией возникновения пожара стало возгорание автомобиля, который был припаркован рядом со зданием. Пламя привело к взрыву баллонов с газом на стройке, которая располагалась рядом с домом и машиной.
Ранее сообщалось, что около 240 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за лесных пожаров, начавшихся в восточной канадской провинции Квебек.
В местной противопожарной службе отметили, что в провинции в данный момент бушуют 13 лесных пожаров, которые начались в прошедшие выходные.
На востоке Канады из-за лесных пожаров без света остались 240 тысяч потребителей
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