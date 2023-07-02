Мусор загорелся на площади 800 квадратных метров в Астраханской области

Фото: МЧС России

Возгорание мусора произошло на площади 800 квадратных метров в поселке Трусово Наримановского района Астраханской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"В 17:46 (16:46 по московскому времени) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании мусора в Наримановском районе, улица Железнодорожная, дом 1в. Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае погибла семья из трех человек во время просушки погреба. Согласно предварительным сведениям, мужчина, желая просушить погреб, находящийся в доме, спустился в него с горящим углем, где потерял сознание. На помощь ему пришла его супруга, которая, спустившись в погреб, также потеряла сознание.

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