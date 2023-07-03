Двое рабочих погибли при взрыве на химическом заводе в Подмосковье

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Два человека погибли в результате взрыва на заводе "Скоропусковский синтез" в подмосковном городе Сергиев Посад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС РФ.

"При монтаже алюминиевой емкости объемом шесть кубометров, находящейся под давлением, произошла ее разгерметизация. Разрушений нет, возгорания не последовало. В результате происшествия погибли два человека", – уточнили в экстренной службе.

Отмечается, что "Скоропусковский синтез" занимается производством химических реагентов для нефтедобычи.

Ранее сообщалось о взрыве на химзаводе в Китайской Народной Республике. Инцидент произошел утром 1 июля в городе Гуйси в провинции Цзянси.

Работников химзавода эвакуировали, в результате взрыва никто не пострадал. В управлении уточнили, что к сильному пожару на предприятии привело возгорание силиконового масла.

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