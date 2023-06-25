Болгарский склад поставщика оружия Украине вновь сгорел – СМИ

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Второй за этот год пожар произошел в болгарском Карнобате на складе боеприпасов, владельцем которого является бизнесмен Эмилиан Гебрев. Он передавал вооружение на Украину во время конфликта на востоке государства в 2014 году, передает радиостанция BNR.

О первом возгорании стало известно в июле 2022-го. На тот момент Гебрев сообщил о вероятности умышленного подрыва или поджога. По данным СМИ, пожару предшествовала серия взрывов. Пострадавших не выявили, однако склад полностью сгорел.

В полиции рассказали, что расследованием происшествия занимается агентство национальной безопасности. Сам Гебрев заявил, что неясно, существует ли связь между двумя пожарами.

В апреле прошлого года прокуратура Болгарии начала подозревать шестерых граждан РФ в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны. Эти предприятия принадлежали Гебреву. Взрывы якобы были организованы в период с 2011 по 2020 год.