В посольстве РФ прокомментировали решение МИД Болгарии о высылке российских дипломатов

Фото: facebook.com/посольство России в Болгарии

В России назвали решение МИД Болгарии о высылке российских дипломатов из страны необоснованным. В посольстве РФ в Софии отметили, что Москва может предпринять ответные действия.

Ранее министерство иностранных дел Болгарии объявило сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата.

"В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата", – отметили в российском диппредставительстве.

В сентябре прошлого года два российских дипломата были также признаны персонами нон грата в Болгарии. Решение о высылке специалистов было принято на основании обвинения в шпионаже.

Позднее в феврале 2021 года евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки в ходе заседания Европарламента призвал расширить санкции против России за незаконную разведывательную деятельность. В своем обращении парламентарий также напомнил об осеннем инциденте.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России задержали в Софии. Аресты произошли в результате спецоперации Государственного агентства национальной безопасности.

При этом факт задержания подозреваемых в шпионаже пока не подтвердили ни в прокуратуре, ни в МВД Болгарии.

