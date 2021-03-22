В посольстве РФ прокомментировали решение МИД Болгарии о высылке российских дипломатов

16:59
Фото: facebook.com/посольство России в Болгарии
В России назвали решение МИД Болгарии о высылке российских дипломатов из страны необоснованным. В посольстве РФ в Софии отметили, что Москва может предпринять ответные действия.
Ранее министерство иностранных дел Болгарии объявило сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата.
"В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата", – отметили в российском диппредставительстве.
В сентябре прошлого года два российских дипломата были также признаны персонами нон грата в Болгарии. Решение о высылке специалистов было принято на основании обвинения в шпионаже.
Позднее в феврале 2021 года евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки в ходе заседания Европарламента призвал расширить санкции против России за незаконную разведывательную деятельность. В своем обращении парламентарий также напомнил об осеннем инциденте.
Кроме того, в СМИ появилась информация, что нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России задержали в Софии. Аресты произошли в результате спецоперации Государственного агентства национальной безопасности.
При этом факт задержания подозреваемых в шпионаже пока не подтвердили ни в прокуратуре, ни в МВД Болгарии.
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