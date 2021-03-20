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Политика

17:40

Премьер Болгарии готов объявить дипломатов из России персонами нон грата

политика

Фото: EPA/ARIS OIKONOMOU/POOL/ТАСС

Российские дипломаты могут быть объявлены нежелательными персонами в Болгарии. Об этом заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, сообщает ТАСС.

В минувшую пятницу болгарские спецслужбы задержали шестерых сотрудников республиканского министерства обороны по подозрению в шпионаже в пользу России.

По словам Борисова, эта операция стала своеобразной "показательной акцией", главная цель которой — заставить российскую сторону прекратить шпионаж в стране.

"Заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость", — подчеркнул премьер-министр.

Он также поблагодарил специальные службы Болгарии и отказался давать политические оценки этому событию.

В сентябре 2020 года два российских дипломата были признаны персонами нон грата в Болгарии. Решение о высылке было принято на основании обвинения в шпионаже.

В феврале нынешнего года евродепутат от Болгарии призвал расширить санкции против России за незаконную разведывательную деятельность.

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