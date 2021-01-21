Российского дипломата объявили персоной нон грата в Албании

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Власти Албании объявили российского дипломата персоной нон грата. Ему вменяют нарушение мер против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается в заявлении министерства иностранных дел страны.

Как пишет РИА Новости, в МИД Албании выразили обеспокоенность постоянными нарушениями мер по борьбе с COVID-19 дипломатом российского посольства.

"Правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата", – говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что российский дипломат обязан покинуть Албанию в течение 72 часов.

Ранее министерство иностранных дел РФ объявило о высылке из страны двух сотрудников посольства Нидерландов. Таким образом российское дипведомство выразило протест временному поверенному в делах Нидерландов в РФ за безосновательное признание двух дипломатов персонами нон грата в королевстве.

Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже в начале декабря 2020 года. По данным местной службы общей разведки и безопасности, россияне в действительности были офицерами российской Службы внешней разведки и работали под прикрытием.