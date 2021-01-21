Российского дипломата объявили персоной нон грата в Албании

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Власти Албании объявили российского дипломата персоной нон грата. Ему вменяют нарушение мер против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается в заявлении министерства иностранных дел страны.
Как пишет РИА Новости, в МИД Албании выразили обеспокоенность постоянными нарушениями мер по борьбе с COVID-19 дипломатом российского посольства.
"Правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата", – говорится в сообщении ведомства.
Там также отметили, что российский дипломат обязан покинуть Албанию в течение 72 часов.
Ранее министерство иностранных дел РФ объявило о высылке из страны двух сотрудников посольства Нидерландов. Таким образом российское дипведомство выразило протест временному поверенному в делах Нидерландов в РФ за безосновательное признание двух дипломатов персонами нон грата в королевстве.
Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже в начале декабря 2020 года. По данным местной службы общей разведки и безопасности, россияне в действительности были офицерами российской Службы внешней разведки и работали под прикрытием.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: