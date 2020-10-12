Двух сотрудников посольства Болгарии объявили персонами нон грата в РФ

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Российская Федерация объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. Об этом заявили на официальном сайте министерства иностранных дел России.

"12 октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата", – сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Как уточнили в МИД РФ, такой шаг стал ответной зеркальной мерой. В сентябре власти Болгарии приняли решение выслать из страны двоих заместителей торгового представителя РФ в Софии. По данным прокуратуры, дипломаты хотели передать собранную информацию, которая содержала гостайну, российской военной разведке.

Летом Словакия обвинила в шпионаже трех граждан России. Власти информировали о высылке их в страну.