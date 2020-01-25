В МИД РФ отреагировали на высылку дипломатов из Болгарии

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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали высылку российских дипломатов из Болгарии. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в ведомстве сочли подобное откровенно недружественным шагом.

"Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений", – говорится в сообщении.

Кроме того, в российском МИДе заявили, что оставляют за собой право принятия ответных мер.

Также в ведомстве отметили, что болгарские власти выдворили российских дипломатов и сотрудников торпредстава, не предоставив при этом вразумительных доказательств.

Ранее сообщалось о том, что Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, ставших фигурантами дела о шпионаже.