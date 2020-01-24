Песков не имеет данных о шпионском расследовании в Софии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Кремле нет данных о том, что болгарская прокуратура начала расследование по делу о шпионаже в отношении двух российских дипломатов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не располагаю никакой информацией. Речь идет о дипломатах, я рекомендую обращаться в МИД", – цитирует его "Интерфакс".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что болгарская прокуратура выявила двух дипломатов из России, занимавшихся шпионажем. У обоих есть дипломатическая неприкосновенность, поэтому предъявить им обвинения нельзя, говорится в сообщении.

По версии следствия, один из дипломатов с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

Ранее суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы. При этом в счет тюремного срока пойдет уже отбытый срок. Россиянин выйдет на свободу через несколько месяцев. Мужчину обвиняли в продаже личной информации клиентов банков на черном рынке.

