МИД РФ не получал официальных запросов от Норвегии по делу Берга

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МИД России не получал официальных запросов от Норвегии по делу осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она опровергла данные норвежских СМИ о переговорах Осло и Москвы по поводу скорого возврашения Берга домой.

По словам Захаровой, "никаких официальных запросов норвежской стороны по данному конкретному сюжету в адрес министерства иностранных дел не поступало". "Я не знаю, что норвежская сторона называет переговорами. Мы находимся в контактах с норвежской стороной по вопросу о господине Берге с самого начала всей этой истории", – пояснила дипломат, посоветовав обратиться за комментарием к властям Норвегии. "Может быть, они что-то пояснят. У меня никакой детальной информации по этому поводу нет", – цитирует Захарову ТАСС.

Норвежца задержали у одной из гостиниц в Москве в декабре 2017 года. По версии прокуроров, он собирал информацию о российских атомных подлодках и сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

16 апреля 2019 года Мосгорсуд признал Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела маркированы грифом "совершенно секретно". Свою вину норвежец не признал.

Как отметил весной пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин примет решение о том, помиловать Берга или нет, если в Кремль поступит запрос о его помиловании с соблюдением всех необходимых процедур.