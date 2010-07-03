Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

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Московский городской суд приговорил гражданина Польши Мариана Радзаевски к 14 годам колонии за шпионаж. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"На основании приговора Московского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – сказал собеседник агенства.

Как сообщили ТАСC в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, Радзаевски пытался совершить вывоз в Польшу секретных комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300, после чего он был задержан с поличным.

Уголовное дело рассматривалось в суде в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела маркированы грифом "совершенно секретно".

В апреле 2019 года Мосгорсуд признал гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Свою вину норвежец не признал.

Норвежца задержали в Москве в декабре 2017 года у одной из гостиниц. По версии прокуроров, он собирал информацию об атомных подлодках РФ. Берг сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

