Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд приговорил гражданина Польши Мариана Радзаевски к 14 годам колонии за шпионаж. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"На основании приговора Московского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – сказал собеседник агенства.
Как сообщили ТАСC в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, Радзаевски пытался совершить вывоз в Польшу секретных комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300, после чего он был задержан с поличным.
Уголовное дело рассматривалось в суде в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела маркированы грифом "совершенно секретно".
В апреле 2019 года Мосгорсуд признал гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Свою вину норвежец не признал.
Норвежца задержали в Москве в декабре 2017 года у одной из гостиниц. По версии прокуроров, он собирал информацию об атомных подлодках РФ. Берг сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.
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