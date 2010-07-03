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20:55

В Австрии объявили в розыск россиянина по подозрению в шпионаже

за рубежом политика

20:55

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Фото: oe24.at

Австрия объявила в международный розыск гражданина РФ Игоря Зайцева. Его назвали шпионом и обвинили в работе на Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных Сил РФ.

В заявлении МВД говорится, что подозреваемый родился 6 декабря 1954 года в Москве. Ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга, передает ТАСС. Мужчину подозревают "в разглашении государственных секретов".

Источники политического издания Heute связывают Зайцева с уголовным делом в отношении полковника австрийской армии. Его подозревают в том, что в 1992-2018 годах он имел связи с российской разведкой. При этом не уточняется, кто именно получал секретную информацию.

О задержании бывшего полковника австрийской армии стало известно в ноябре прошлого года. По версии полиции, 70-летний отставной военный 20 лет занимался разведкой в пользу Москвы. Он собирал сведения о ВВС, артиллерии и о высокопоставленных военных. Подозреваемый дал признательные показания. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Посольство России в Вене пока не комментирует ситуацию.

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за рубежом политика

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