В Болгарии трем россиянам предъявили обвинения в покушении на убийство предпринимателя

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Прокуратура Болгарии предъявила обвинения трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением в 2015 году предпринимателя Эмилияна Гебрева, сообщает ТАСС со ссылкой на местную прокуратуру.

Россияне обвиняются в том, что "в качестве соучастников предприняли попытку преднамеренного убийства путем отравления с использованием неопознанного фосфорорганического соединения".

Ранее Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он напомнил, что только в одном из организованных им терактов погибли 98 человек.

Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

В августе 2019 года в Берлине был убит 40-летний гражданин Грузии. Через несколько дней полиция задержала россиянина, которого подозревают в совершении преступления.

В связи с произошедшим МИД Германии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Россия зеркально ответила.