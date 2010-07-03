В Кремле прокомментировали публикацию о "спецподразделениях ГРУ"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел "криминальным чтивом" статью о подразделении ГРУ по дестабилизации Европы. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Подобные публикации, это, скажем так, из разряда "криминального чтива", pulp fiction по-английски", – заявил Песков.
Он добавил, что Владимир Путин неоднократно высказывался о намерении Москвы в выстраивании доброжелательных отношений с европейскими странами на двусторонней основе.
Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о том, что одно из подразделений Главного разведывательного управления РФ причастно к попытке проведения государственного переворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Как писала газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки в четырех западных странах, зарубежные агенты пришли к выводу, что эти происшествия являются частью скоординированной и постоянной "кампании по дестабилизации Европы".
По данным издания, группа 29155 действовала не менее 10 лет, однако о ней стало известно недавно. Впервые подразделение выявили три года назад после попытки госпереворота в Черногории, однако масштабы деятельности спецслужбы осознали только после отравления Скрипалей в 2018 году.
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