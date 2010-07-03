Посольство РФ в Лондоне заявило о множестве странностей в деле Скрипалей

14:50
14:50
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Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Российское посольство в Лондоне находит все больше странностей в расследовании дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в марте 2018 года. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Сотрудники посольства напомнили, что даже спустя 1,5 года после инцидента в Солсбери британские власти не реагируют на призывы России снять завесу секретности с обстоятельств и результатов расследования, не позволяют встретиться с пострадавшими Скрипалями. "На сегодняшний день продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис", – цитирует представителя дипмиссии РИА Новости.
По словам российского дипломата, непонятно, "как могли Скрипали – люди разного возраста, пола, телосложения – через несколько часов после контакта с отравляющим веществом потерять сознание в одну и ту же минуту". Другая странность – отсутствие каких-либо симптомов отравления нервно-паралитическим веществом у тех, кто оказывал Скрипалям первую помощь или лечил их в больнице. Сведения о признаках отравления у одного из полицейских появились через 17 месяцев после инцидента, а потому не внушают доверия, подчеркнули в посольстве РФ.
Российский дипломат также выразил недоумение, почему британские следователи не попытались подтвердить или опровергнуть рассказ обвиняемых граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова об их визите в Солсбери. "Особенно удивительно отсутствие свидетелей, которые видели бы двух подозреваемых: местные жители не могли не заметить двух незнакомцев в тихом жилом квартале", – констатировал сотрудник посольства.
Более того, теми, кто первым оказал помощь Скрипалям, по утверждениям Лондона, были главная медсестра сухопутных войск полковник Элисон Маккорт и ее дочь Эбигейл. "Это невероятное совпадение, и никто даже не попытался объяснить, почему оно утаивалось на протяжении десяти месяцев", – задаются вопросом в российской дипмиссии. Дипломаты также обратили внимание, что в момент госпитализации Скрипалей в больнице Солсбери таинственным образом оказались медики, подготовленные к работе с последствиями отравления нервно-паралитическим веществом.
На фоне этих несостыковок посольство РФ вновь призвало Лондон "вернуться в русло соблюдения своих международных обязательств и норм дипломатического общения", ответив на вопросы российской стороны.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок". Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.
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