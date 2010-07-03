Посольство РФ усомнилось в информации о четвертом пострадавшем в Солсбери

21:37
21:37
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Фото: ТАСС/Andrew Matthews/PA Images
Данные Скотленд-Ярда о четвертом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в марте прошлого года, которым оказался полицейский, не внушают доверия. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского посольства в Лондоне, комментируя расследование лондонской полиции.
"Прежде всего непонятно, почему о столь важном обстоятельстве стало известно лишь спустя полтора года после случившегося", – удивились в российской дипмиссии. Представители посольства РФ также обратили внимание, что "имя якобы пострадавшего полицейского не называется", хотя ранее британская сторона охотно предавала огласке имена лиц, вовлеченных в инцидент в Солсбери.
Кроме того, отметил пресс-секретарь посольства, Скотленд-Ярд упоминает о некоем "ином методе" обнаружения следов нервно-паралитического вещества. Учитывая эти обстоятельства, "информация не вызывает никакого доверия", подытожили в российской дипмиссии. "Рассматриваем ее как новую попытку подвести хоть какую-то доказательную базу под заранее определенные британским правительством политические установки", – приводит слова пресс-секретаря посольства ТАСС.
Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок". Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.
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