Скотленд-Ярд не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

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Скотленд-Ярд не нашел доказательств того, что Владимир Путин мог играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

"У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", – отметил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

Как отмечается в материале, спецслужбы считают, что Путин, "вероятно", одобрил нападение на Скрипалей, правда, доказательств этого найти не удалось. По словам Басу, все выдвинутые версии основываются лишь на мнении экспертов о России, а не на подтвержденных фактах.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок". Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.