Путин и Мэй жестко поговорили о деле Скрипалей – Кремль

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Беседа между Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипалей проходила жестко и с глазу на глаз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Путин и Мэй встретились на полях прошедшего в японской Осаке саммита G20.

"Она действительно в достаточно жесткой форме говорила по делу Скрипалей. И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей", – сказал Песков.

Он также отметил, что Британия пока не представила доказательств отравления Скрипалей.

Также Песков говорил, что Москва не собирается менять поведение по отношению к Лондону, поскольку стремится к взаимовыгодному сотрудничеству.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что Лондону, судя по всему, есть что скрывать насчет этого инцидента.

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала в социальных сетях начало книги о дяде. Осенью 2018 года она начала писать книгу о нем. Также она считает, что ее дяди уже нет в живых. По ее словам, если бы он хотел, он мог бы как-то дать о себе знать.

Великобритания обвиняла в отравлении Москву, однако не привела доказательств этому. Россия свою причастность отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование.

