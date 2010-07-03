Британские власти лишили Скрипаля свободы слова, заявил эксперт

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль впервые вышел на связь с родственниками в России после отравления в Солсбери. Его племянница Виктория Скрипаль разговаривала с ним по телефону вскоре после ее избиения, а после этого Скрипаль оставил ей голосовое сообщение на автоответчике.

Дипломат Николай Платошкин заявил НСН, что британские власти контролируют бывшего разведчика и не дают ему свободы слова. Это говорит о том, что сам Скрипаль не верит в причастность России к его отравлению, подчеркнул он.

"Если Сергей Скрипаль жив, пусть позвонит матери, которой 90 лет. Кстати, раньше, когда за ним якобы все охотились, он ей звонил раз в неделю, никто ему не мешал. Сергей Скрипаль прекрасно понимает, как разведчик, кто его мог отравить и как. Поэтому они не дают ему свободно говорить с кем бы то ни было", – сказал Платошкин.

Поведение дочери Скрипаля Юлии, по его мнению, также заставляет задуматься о шантаже, на который идет Британия ради молчания девушки.

В мае 2018 года в Сети было опубликовано видеобращение Юлии Скрипаль. Тогда экспертов насторожила речь девушки: многие были уверены, что она говорила по заранее прописанному тексту.

В марте 2018 года произошло отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Они были найдены без сознания на скамейке. По версии британской полиции, они подверглись отравлению нервно-паралитическим боевым веществом класса "Новичок". Лондон обвинил в инциденте Россию, однако доказательств этому найдено не было.