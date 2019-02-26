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Племянница экс-полковника ГРУ назвала бездоказательным заявление о том, что Скрипали живы

"Сказать можно что угодно": Виктория Скрипаль – о заявлении британского посла

политика эксклюзив

16:03

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль прокомментировала порталу Москва 24 заявление британского посла в России Лори Бристоу о том, что Сергей и Юлия Скрипали живы.

По ее словам, она в это не верит, а представителям Соединенного Королевства просто надо было "что-то отвечать". "Я с этим послом лично не знакома, почему я должна ему верить на слово? В очередной раз нам говорят – верьте на слово", – заявила Виктория в беседе с порталом Москва 24.

Как я могу верить человеку, который просто вышел и сказал? Он это подтвердил какими-то фактами, он показал фотографии? Он сказал, что доступ нашему послу к Скрипалям обеспечен, чтобы он мог приехать и убедиться, что Скрипали живы и здоровы? Мы такой информации не видели. Сказать можно все что угодно.
Виктория Скрипаль
племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

26 февраля британский посол в России Лори Бристоу выступил с заявлением, что Сергей и Юлия Скрипали живы, и он может это подтвердить. А у посольства РФ в Лондоне, по словам Бристоу, нет информации о Скрипалях, так как те сами не хотят общаться с сотрудниками российской дипмиссии.

Как сообщили в российском посольстве в Великобритании 20 февраля, сотрудники дипмиссии не могут констатировать, что Сергей и Юлия Скрипали живы. Дипломаты также выразили озабоченность по поводу появившейся в британских СМИ информации об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля.

Ранее стало известно, что мать Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку пропавшими без вести. Однако представители Скотланд-Ярда заявили, что не получали от России уведомлений о признании Скрипалей пропавшими без вести.

В марте 2018 года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери. Как выяснилось позже, их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию. Москва отрицает эти бездоказательные обвинения.

Евгения Маркова

политика эксклюзив

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