Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать Сергея и его дочь Юлию пропавшими без вести. Об этом сообщила племянница Сергея Скрипаля Виктория.
"По почте отправлены заявления от имени Елены Яковлевны с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии [Москва]", – сказала она, передает ТАСС.
Ранее племянница экс-офицера ГРУ заявила, что уверена в том, что ее дяди уже давно нет в живых. Подобное заявление женщина сделала не в первый раз. Если бы это было не так, уверяет женщина, Сергей Скрипаль обязательно связался бы со своей престарелой матерью.
Незадолго до этого в британских СМИ появилась информация о том, что состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным источника в британской разведке, в настоящий момент Скрипалю оказывают медицинскую помощь на дому. Врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться.
В МИД РФ статью назвали очередным примером "управляемой утечки". Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что публикация стала очередным доказательством прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ. Российское посольство в Великобритании отметило, что по-прежнему не получает официальной информации о состоянии здоровья Скрипаля.
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