Виктория Скрипаль считает, что ее дядя умер

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Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория уверена, что ее дяди уже давно нет в живых.

"Мне лично никто о его состоянии не докладывает. Но об этом говорилось уже давно. Ну нет Скрипаля в живых… Скоро год — 4 марта. И вот шестого марта вам предоставят урну с прахом и скажут – Скрипаль умер, и по его, так скажем, просьбе мы его кремировали", – сказала она, передает РИА Новости.

Это уже не первый раз, когда Виктория Скрипаль говорит о смерти своего дяди. Если бы это было не так, уверяет женщина, Сергей Скрипаль обязательно связался бы со своей престарелой матерью.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным источника в британской разведке, в настоящий момент Скрипалю оказывают медицинскую помощь на дому. Врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта 2018 года. Этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне без каких-либо доказательств заявили о причастности к случившемуся России, что в Москве категорически отрицают.

По данным британских СМИ, Скрипаль с дочерью после отравления остались жить в Великобритании. Якобы они переехали на юг Англии, где по-прежнему находятся под наблюдением врачей.