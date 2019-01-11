Племянница Скрипаля рассказала о его смерти

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория считает, что ее дяди уже нет в живых. По ее словам, об этом говорит масса фактов. В частности, если бы он хотел, он мог бы себя как-то проявить.
По мнению Скрипаль, британские власти могут скрывать это обстоятельство, поскольку пока есть иллюзия того, что он живой, Россию можно шантажировать.
"Вот, у нас есть живые, он еще живой, вот такие вот мы добрые, мы ведем себя так прекрасно. Ну, все же заявления ведут к чему: мы знаем, что это сделала Россия, доказывать мы это не будем, и предоставлять мы вам ничего не будем... А если предоставить мертвое тело, то как бы дело-то придется закрыть. И уже надо будет придумывать тогда другой повод, чтобы шантажировать Россию", – цитирует ее RT.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта 2018 года. Этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне без каких-либо доказательств заявили о причастности к случившемуся России, что в Москве категорически отрицают.
По данным британских СМИ, Скрипаль с дочерью после отравления остались жить в Великобритании. Якобы они переехали на юг Англии, где по-прежнему находятся под наблюдением врачей.
Источники The Telegraph также отметили, что Скрипали продолжают общаться с родными и близкими в России, несмотря на программу защиты свидетелей.
Ранее автор книги о Сергее Скрипале Марк Урбан рассказал о жизни экс-полковника и его дочери после отравления. По его словам, Скрипали не изолированы от общества. Они общаются с людьми через соцсети и по электронной почте, а также встречаются с друзьями.
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