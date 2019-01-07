СМИ рассказали о жизни Скрипалей в Великобритании

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления остались жить в Великобритании. Об этом пишет The Telegraph.
По данным газеты, после событий в Солсбери Скрипали переехали на юг Англии, где по-прежнему находятся под наблюдением врачей. Издание утверждает, что Юлия Скрипаль устроилась на работу, связанную с русским языком, а сам экс-полковник похудел до неузнаваемости.
Источники The Telegraph также отметили, что Скрипали продолжают общаться с родными и близкими в России, несмотря на программу защиты свидетелей.
Ранее автор книги о Сергее Скрипале Марк Урбан рассказал о жизни экс-полковника и его дочери после отравления. По его словам, Скрипали не изолированы от общества. Они общаются с людьми через соцсети и по электронной почте, а также встречаются с друзьями.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта 2018 года. Этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне без каких-либо доказательств заявили о причастности к случившемуся России, что в Москве категорически отрицают.
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