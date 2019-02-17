Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного вместе с дочерью Юлией в британском Солсбери, ухудшилось, сообщает издание Times.
Источник в британской разведке сообщил изданию, что Скрипалю оказывают медицинскую помощь на дому. Врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться.
Научный сотрудник Ноттингемского университета Уэйн Картер полагает, что само вещество распадется и выйдет из организма, но эффект может быть долгосрочным.
Источник Times в полиции отметил, что "по сравнению с Юлией, которая была молода и здорова, когда ее отравили, Сергей был не в лучшей форме".
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года. Британские власти обвинили в произошедшем российское государство. Москва это категорически отрицает.
Сегодня же неизвестный вывесил флаг РФ на соборе Девы Марии в Солсбери. Флаг был замечен ранним утром в воскресенье. Тот, кто предположительно это сделал, мог забраться на собор с помощью строительных лесов.
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