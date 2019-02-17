Неизвестный вывесил флаг России на соборе Девы Марии в Солсбери

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Неизвестный вывесил флаг Российской Федерации на соборе Девы Марии в британском городе Солсбери.

Как сообщает радиостанция Spire FM, флаг был замечен ранним утром в воскресенье. Тот, кто предположительно это сделал, мог забраться на собор с помощью строительных лесов.

Депутат британского парламента от избирательного округа Солсбери Джон Глен на своей странице в Twitter назвал произошедшее "глупой выходкой, высмеивающей серьезные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в Солсбери с симптомами отравления 4 марта 2018 года. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в РФ. Москва какую-либо связь с покушением на Скрипалей категорически отрицает.

Главные подозреваемые в деле – люди, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они попали в объектив камер видеонаблюдения в Солсбери. Их фотографии опубликовал Скотленд-Ярд. Премьер Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что они – сотрудники ГРУ.