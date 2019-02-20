Посольство России в Британии не может констатировать, что Скрипали живы

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Посольство РФ в Великобритании не может констатировать, что Сергей и Юлия Скрипаль живы. Об этом заявил пресс-секретарь российской дипмиссии.

"Представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль", – цитирует его РИА Новости.

В дипмиссии также выразили озабоченность недавними утечками британских СМИ относительно ухудшения состояния здоровья Сергея Скрипаля, которого вообще никто не видел с момента инцидента 4 марта 2018 года

Ранее стало известно, что мать Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку пропавшими без вести. Племянница экс-полковника ГРУ отметила, что местонахождение пропавших родственников станет известно в ходе расследования.

При этом представители Скотланд-Ярда заявили, что не получали от России уведомлений о признании Скрипалей пропавшими без вести.

Незадолго до этого в британских СМИ появилась информация о том, что состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным источника в британской разведке, в настоящий момент Скрипалю оказывают медицинскую помощь на дому. Врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться.

В МИД РФ статью назвали очередным примером "управляемой утечки". Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что публикация стала очередным доказательством прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ. Российское посольство в Великобритании отметило, что по-прежнему не получает официальной информации о состоянии здоровья Скрипаля.