Скотланд-ярд не получал уведомлений о признании Скрипалей пропавшими без вести

Представители Скотланд-ярда не получали от России уведомлений о признании Скрипалей пропавшими без вести, передает РИА Новости.
Ранее племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория, которая прежде утверждала, что ее дяди нет в живых, заявила, что его мать Елена обратилась в полицию с просьбой признать своего сына и внучку пропавшими без вести.
По словам Виктории, заявления от имени Елены Яковлевны, поданные в Москве, были отправлены по почте.
В марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Как выяснилось позже, их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию. В ответ на это Москва потребовала предъявить доказательства.
На днях британские СМИ сообщили об ухудшении состояния Скрипаля.
21 января Совет ЕС ввел санкции против четырех россиян из-за "дела Скрипалей". Это было сделано в рамках нового режима введения санкций за производство и применение химоружия, принятого 15 октября 2018 года.
Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести
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