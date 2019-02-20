Скотланд-ярд не получал уведомлений о признании Скрипалей пропавшими без вести

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Представители Скотланд-ярда не получали от России уведомлений о признании Скрипалей пропавшими без вести, передает РИА Новости.

Ранее племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория, которая прежде утверждала, что ее дяди нет в живых, заявила, что его мать Елена обратилась в полицию с просьбой признать своего сына и внучку пропавшими без вести.

По словам Виктории, заявления от имени Елены Яковлевны, поданные в Москве, были отправлены по почте.

В марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Как выяснилось позже, их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию. В ответ на это Москва потребовала предъявить доказательства.

На днях британские СМИ сообщили об ухудшении состояния Скрипаля.

21 января Совет ЕС ввел санкции против четырех россиян из-за "дела Скрипалей". Это было сделано в рамках нового режима введения санкций за производство и применение химоружия, принятого 15 октября 2018 года.

