Посол Великобритании в РФ заявил, что Скрипали живы

Британский посол в России Лори Бристоу заявил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы.
"Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им", – подчеркнул дипломат в интервью Интерфаксу.
По словам Бристоу, у посольства РФ в Лондоне нет информации о Сергее и Юлии Скрипаль, так как те сами не хотят общаться с сотрудниками российской дипмиссии. "Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор", – отметил британский посланник.
В то же время Бристоу заверил, что британская сторона не будет препятствовать, если Скрипали изменят решение и все-таки пожелают поговорить с российскими дипломатами. "Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервно-паралитическое вещество. Наша обязанность защитить их", – сказал посол Великобритании.
Бристоу также добавил, что Лондон не заинтересован в совместном с Москвой расследовании. "Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди", – заявил посол.
По его словам, британские власти располагают гораздо более обширными сведениями по "делу Скрипалей", чем пишут СМИ. "Мы не будем публиковать эту информацию в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда", – пояснил Бристоу.
Как сообщили в российском посольстве в Великобритании 20 февраля, сотрудники дипмиссии не могут констатировать, что Сергей и Юлия Скрипаль живы. Дипломаты также выразили озабоченность по поводу появившейся в британских СМИ информации об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля.
Ранее стало известно, что мать Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку пропавшими без вести. Однако представители Скотланд-Ярда заявили, что не получали от России уведомлений о признании Скрипалей пропавшими без вести.
В марте 2018 года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери. Как выяснилось позже, их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию. Москва отрицает эти бездоказательные обвинения.
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