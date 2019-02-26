Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:39

Посол Великобритании в РФ заявил, что Скрипали живы

политика

10:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/PA Images/Dylan Martinez

Британский посол в России Лори Бристоу заявил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы.

"Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им", – подчеркнул дипломат в интервью Интерфаксу.

По словам Бристоу, у посольства РФ в Лондоне нет информации о Сергее и Юлии Скрипаль, так как те сами не хотят общаться с сотрудниками российской дипмиссии. "Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор", – отметил британский посланник.

В то же время Бристоу заверил, что британская сторона не будет препятствовать, если Скрипали изменят решение и все-таки пожелают поговорить с российскими дипломатами. "Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервно-паралитическое вещество. Наша обязанность защитить их", – сказал посол Великобритании.

Бристоу также добавил, что Лондон не заинтересован в совместном с Москвой расследовании. "Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди", – заявил посол.

По его словам, британские власти располагают гораздо более обширными сведениями по "делу Скрипалей", чем пишут СМИ. "Мы не будем публиковать эту информацию в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда", – пояснил Бристоу.

Как сообщили в российском посольстве в Великобритании 20 февраля, сотрудники дипмиссии не могут констатировать, что Сергей и Юлия Скрипаль живы. Дипломаты также выразили озабоченность по поводу появившейся в британских СМИ информации об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля.

Ранее стало известно, что мать Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку пропавшими без вести. Однако представители Скотланд-Ярда заявили, что не получали от России уведомлений о признании Скрипалей пропавшими без вести.

В марте 2018 года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери. Как выяснилось позже, их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию. Москва отрицает эти бездоказательные обвинения.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика