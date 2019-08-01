США ввели новые антироссийские санкции по делу Скрипалей – СМИ

09:53
09:53
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Фото: ТАСС/PA Images
Издание Politico сообщило со ссылкой на два источника в американской администрации, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Отмечается, что ранее Трампу пришло письмо от членов палаты представителей демократа Элиота Энгела и республиканца Майкла Маккола с призывом незамедлительно ввести второй пакет санкций. Законодатели подчеркнули, что если администрация будет медлить с этим вопросом, то не исключены "корректирующие" шаги от конгресса.
Вместе с тем в середине мая заместитель госсекретаря Андреа Томпсон заявляла, что второй пакет санкций в связи с делом Скрипалей уже направлен госсекретарю и президенту.
Первый пакет соответствующих санкций вступил в силу 27 августа 2018 года. В нем устанавливается запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения с рядом исключений. Вторая волна санкций подразумевает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений, запрет экспорта в РФ товаров из США. При этом ограничения не касаются продовольствия. Помимо этого, самолеты любой авиакомпании под контролем российского правительства могут лишить права на посадку в США.
Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".
Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.
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