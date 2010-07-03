Экономисты напомнили об опасности санкций против российского госдолга

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Экономисты напомнили об опасности американских санкций против российского госдолга для всего мира. Они отметили, что подобные меры ударят по экономике США больше, чем по российской.
"Эта тема поднималась уже неоднократно. Неоднократно же на уровне правительства, ФРС, всем этим безумным сенаторам и конгрессменам объясняли, что это по ним ударит больше, чем по нам. Нужно понимать, что санкции против российского госдолга – это санкции против мировой финансовой системы, потому что там начинает работать эффект домино. И профессионалы финансового рынка это понимают. Конгрессмены с сенаторами – это совершенно безответственные балаболы", – сказал экономист Денис Ракша в разговоре с ИА "НСН".
Также отмечается, что отчуждение, начавшееся после Майдана, продолжается. Сейчас становится сложно ждать отмены санкций, а президент США Дональд Трамп подпишет эти документы с большой вероятностью, подчеркнул научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
"Новые поправки, означающие отказ от покупок американскими инвесторами наших государственных бумаг, - это серьезная и очень грустная история, блокирующая любое улучшение ситуации, которая и без того ухудшается. Но и еще есть чего бояться: например, запрета импорта картофельных семян или запрета на покупку нашей нефти. Сейчас это выглядит невероятным, но чем черт не шутит", – сказал он.
Ранее в Сенате США предложили предусмотреть возможность расширения санкций против России за будущее вмешательство в американские выборы. Сенаторы Крис ван Холлен и Марко Рубио обратились к комитетам по делам вооруженных сил конгресса с просьбой включить в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год санкции в отношении российского суверенного долга.
В законопроекте "О защите выборов путем установления красных линий" речь идет о том, чтобы директор Национальной разведки США в течение 60 дней после любых выборов выносил заключение, пытался ли кто-нибудь в них вмешаться. Если будет установлено, что вмешательство произошло, то в течение 30 дней должны быть введены санкции против банковского, оборонного и энергетического секторов экономики страны, подозреваемой во вмешательстве.
Санкции предполагают запрет для граждан США на любые операции с российским суверенным долгом.
В феврале 2019 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что санкции США против госдолга России станут "выстрелом себе в ногу" для Вашингтона. Дмитрий Медведев назвал новый пакет санкций против России "шизоидной историей".
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