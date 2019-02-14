Медведев назвал законопроект о новых санкциях США "шизоидной историей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Дмитрий Медведев назвал новый пакет санкций против России "шизоидной историей".
"Что же касается самих санкций, вот этого последнего всплеска, который произошел совсем недавно, это очередная такая шизоидная история, связанная с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит. Я имею в виду борьбу с Россией", – сказал премьер-министр России в интервью телеканалу НТВ.
Ранее стало известно, что законопроект о новых мерах против России внесли в Конгресс США. Авторы документа обвиняют Москву в гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности, похищениях украинских моряков и захвате судов в Керченском проливе. Сенаторы предложили ввести ограничения против российских банков, судостроительных компаний и энергетических проектов.
Эффект от новых возможных санкций уже оценили в ЦБ. По мнению первого зампреда Банка России Сергея Швецова, новые американские санкции, которые могут ввести в отношении России, будут иметь меньший эффект, чем введенные ранее.
Похожих взглядов придерживается и вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, санкции ударят по зарубежным инвесторам.
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