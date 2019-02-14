Эффект от новых возможных санкций оценили в ЦБ

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Новые американские санкции, которые могут ввести в отношении России, будут иметь меньший эффект, чем введенные ранее. В этом уверен первый зампред Банка России Сергей Швецов, передает ТАСС.

В кулуарах Российского инвестиционного форума представитель регулятора напомнил об имеющемся опыте работы в условиях санкций.

"Мы гораздо более подготовлены в области финрынка, чем другие страны, поэтому эффект, которые эти санкции оказывали в 2014 году, он будет сейчас гораздо меньше", – сказал Швецов.

Похожих взглядов придерживается и вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, санкции ударят по зарубежным инвесторам.

"Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят", – цитирует Силуанова РИА Новости.

Ранее Силуанов отметил, что российское правительство поддержит банки в случае новых санкций США. Для этой цели кабмин вместе с ЦБ создали необходимые буферы, возможности для реагирования на такие ограничения.

На этой неделе группа американских сенаторов подготовила законопроект, который подразумевает введение новых санкций против РФ. Они связаны с обвинениями в адрес Москвы о вмешательстве в президентские выборы США и с "агрессией на Украине". Санкции затронут банковский сектор и энергетику страны.