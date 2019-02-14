Правительство поддержит банки при новых санкциях

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Правительство России и Центробанк не исключают возможность господдержки российских банков в случае введения новых санкций США. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Он напомнил, что страна уже проходила "несколько неприятных этапов таких санкций", что позволило создать необходимую базу для реагирования на них.

"Если речь идет о банках, то мы с Центральным банком создали необходимые буферы, возможности для реагирования на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках", — приводит ТАСС слова Силуанова.

Министр отметил, что в случае распространения американских санкций на госдолг страны в первую очередь пострадают иностранные инвесторы.

Ранее группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США подготовила законопроект о введении новых санкций против России. Ограничения связаны с обвинениями в адрес Москвы о вмешательстве в выборы президента США в 2016, а также "агрессией на Украине". По данным СМИ, санкции затронут банковский и энергетический сектора России.