Эксперт: новые антироссийские санкции не помогут Украине

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Новые антироссийские санкции, которые готовят Евросоюз и США, не помогут решить проблемы Украины. Такую точку зрения в беседе с RT высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Ранее западные СМИ сообщили, что США и ЕС готовят санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Ожидается, что Брюссель озвучит новые ограничения в ближайшие несколько недель.

"Это продолжение политики ЕС по сдерживанию и ухудшению отношений с Россией. В то же время Украине эти санкции не помогут, разве что сугубо вербально", – отметил Брутер.

Он подчеркнул, что проблемы Украины связаны с "деградацией экономики, отсутствием инвестиций и негативным политическим фоном, который заключается в предельной нацификации государственной идеологии". По мнению эксперта, это делает любой прогресс страны "достаточно проблематичным".

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Судна совершали опасные маневры и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ, вынудив российских военных применить силу. В результате были задержаны 24 моряка, возбуждено уголовное дело.