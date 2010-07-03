В США готовят новые санкции по "Северному потоку – 2"

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Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект о санкциях против компаний, участвующих в прокладке "Северного потока – 2", сообщает Reuters.

Ограничения могут ввести в отношении лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда, предоставляют финансовую и техническую поддержу или обеспечивают страхование таких судов.

Теперь законопроект направят на утверждение полным составом верхней палаты Конгресса. После одобрения Палатой представителей, документа поступит на подпись Дональду Трампу.

Ранее сенаторы предложили предусмотреть в военном бюджете США возможность расширения санкций против России. Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что это не улучшат отношения Москвы и Вашингтона.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.