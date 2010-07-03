Названа дата запуска "Северного потока – 2"

Первый газ по "Северному потоку – 2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил журналистам глава австрийской OMV Райнер Зеле.
Он подчеркнул, что задержек по реализации проекта не ожидается. По его словам, 70% газопровода уже уложено по дну Балтийского моря.
Зеле уточнил, что проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании, передает РИА Новости.
Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ выразил обеспокоенность по поводу строительства "Северного потока – 2". В организации считают, что газовые ветки могут быть использованы для "политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников".
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
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