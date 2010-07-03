Комитет ПА ОБСЕ обеспокоен строительством "Северного потока –2"

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Парламентская ассамблея (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоена возможным использованием трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в политических целях, сообщает ТАСС.

"Особую обеспокоенность" выразил в резолюции комитет по политическим вопросам и безопасности. Отмечается, что газовые ветки могут быть использованы как средства "политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников".

Также в тексте подчеркивается, что зависимость от одного источника поставок энергоресурсов "ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность поставок". ПА ОБСЕ призывает воздержаться от использования ресурсов в качестве "инструмента подчинения или оказания влияния на страны-импортеры.

"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной свыше 1200 километров от побережья России через Балтийское море до Германии. В рамках проекта уже уложено около 300 километров трубопровода.

Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро. Первоначально его планировалось достроить в 2019 году, но сроки окончания работ могут перенести на вторую половину 2020 года.